Urla, calci e pugni fuori da un locale: rissa tra ragazzi in centro al paese

Le urla, le botte e infine il fuggi-fuggi prima dell’arrivo dei carabinieri. Feroce rissa tra giovani, nel cuore della notte tra venerdì 8 e sabato 9 marzo a Ospitaletto. I fatti sono avvenuti all’esterno di un locale di via Brescia, poco prima delle 2. Una scazzottata in piena regola, e un gran bel trambusto, che ha svegliato di soprassalto i residenti.

Stando a una primissima ricostruzione, due comitive di ragazzi si sarebbero affrontati, a calci e pugni, per ragioni che sono ancora da chiarire: da una parte alcuni giovani italiani, dall’altra alcuni coetanei di origine pakistana. La chiamata al numero unico per le emergenze è scattata in codice rosso: sul posto sono intervenuti i volontari della croce verde di Ospitaletto e della croce azzurra di Travagliato, oltre a un’automedica e ai carabinieri del Radiomobile di Chiari.

All’arrivo dei militari e dei sanitari c’erano solo due dei partecipanti alla zuffa: si tratta di due 20enni bresciani. Entrambi presentavano lievi ferite ed escoriazioni al volto: sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Anna di Brescia per le medicazioni del caso.

Non è chiaro se sia trattato di un regolamento di conti tra bande rivali o se la rissa sia scoppiata per futili motivi: sono in corso le indagini dei carabinieri per ricostruire i contorni della vicenda e identificare tutti i partecipanti.