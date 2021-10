Esce di casa, scompare nel nulla per 5 giorni: ritrovato il ragazzo

È stato ritrovato intorno a mezzogiorno di giovedì 14 ottobre il 27enne bresciano di cui si erano perse le tracce dal weekend di sabato 9 e domenica 10. L’uomo, pare affetto da problemi psichici, si era allontanato dalla sua abitazione ad Ospitaletto e aveva raggiunto Monticelli d'Ongina (PC), dove, forse a causa di un guasto, aveva abbandonato l’auto in località Casazza nei pressi di Isola Serafini. Qui lunedì 11 era stata individuata la sua Fiat Bravo e martedì 12 erano partite le ricerche, dopo la denuncia di scomparsa presentata dalla madre tre giorni prima. Con sé non aveva effetti personali.

A trovarlo sarebbero stati i carabinieri di Monticelli, con il comandante Raffaello Gnessi, nei pressi di alcune baracche lungo il Po in località Maginot. Proprio qui nelle scorse ore sarebbe stato avvistato da alcuni pescatori, avvicinati dall’uomo in cerca di cibo, i quali avrebbero avvisato poi militari dell’Arma, vigili del fuoco e volontari di Protezione civile, Cri e Anpas che da due giorni lo stavano cercando. Il 27enne starebbe bene e ora si trova in caserma a Monticelli, dove i carabinieri stanno ricostruendo i motivi dell’allontanamento.



Fonte: ilpiacenza.it