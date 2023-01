Crolla a terra sulla porta di casa, muore a 47 anni stroncato da un malore

Si è accasciato a terra all’improvviso, davanti alla porta della sua abitazione. Quando è stato soccorso era privo di conoscenza e i disperati tentativi di far ripartire il suo cuore sono stati tutti vani. Questo il tragico destino di un uomo di 47 anni residente a Ospitaletto: è stato stroncato da un malore accusato, nel pomeriggio di venerdì, in vicolo Lario.

L’allarme è stato lanciato verso le 16.30 da alcuni vicini: in pochi minuti sono sopraggiunte due ambulanze e un’auto medica. I sanitari hanno provato a lungo a rianimare il 47enne, poi hanno dovuto arrendersi e constatare il decesso. Nel frattempo erano sopraggiunti anche i carabinieri. Non ci sarebbero dubbi sulla morte per cause naturali, dovuta probabilmente a un attacco cardiaco.