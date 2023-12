Incubo nella notte di Santa Lucia: 4 case svaligiate dai ladri

Case svaligiate e ladri scatenati a Ospitaletto: i raid sono stati messi a segno proprio nella serata più attesa e magica dell’anno, quella di Santa Lucia. A darne notizia sui social, con un post dai toni alquanto polemici, è il consigliere comunale di minoranza Matteo Totò.

Stando a quanto si legge sulla pagina Facebook del gruppo civico “Alternativa per Ospitaletto” sarebbero oltre otto le abitazioni svaligiate all’ora di cena di martedì 12 dicembre: tutte situate nella zona compresa tra Via Gorizia e via Martiri delle Foibe. Le denunce sporte sarebbero però 4, cioè la metà. "Dalle indicazioni i malviventi si muovevano a bordo di un'autovettura Audi, plausibilmente anch'essa rubata", si legge nel post.

Una raffica di furti, l’ennesima nel Bresciano, che oltre alla rabbia della cittadinanza ha suscitato parecchie polemiche e sollevato dubbi sull’utilità dell’opuscolo diramato, all’indomani della riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, da decine di Comuni bresciani proprio per prevenire i raid in abitazione.

"Non possiamo che unirci alle critiche e alle perplessità di molti cittadini, che hanno giudicato come poco efficace e banale, se non addirittura ridicolo, questo opuscolo", commenta il consigliere di minoranza, prendendo spunto dalla cronaca per attaccare l'attuale giunta e fare un po' di propaganda al proprio partito: "Nel nostro programma elettorale, la sicurezza è al primo posto. Nelle linee programmatiche dell'Amministrazione Trecani, è al penultimo: ognuno tragga le proprie conclusioni. Ma lasciateci dire una cosa: noi ve lo avevamo detto", termina così, infatti, il post di Alternativa per Ospitaletto.



La realtà, però, è che le amministrazioni comunali possono fare ben poco – sia di destra sia di sinistra – visto l'esiguo numero di agenti di Polizia Locale presenti sul territorio. La sicurezza pubblica è nelle mani di Questura, Arma e Prefettura, che cercando di fare del loro meglio con le (poche) risorse messe a disposizione dal governo.