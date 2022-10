Droga ed evasione, fuga in moto senza assicurazione: il folle inseguimento

Pluripregiudicato in fuga in sella a una moto senza assicurazione. E' successo sabato scorso a Ospitaletto: il protagonista è il 60enne Renzo Cavallo, attualmente in libertà vigilata e già noto alle cronache per una vasta gamma di reati, tra cui una condanna per spaccio e un'evasione dal carcere (in fuga in Spagna ed estradato solo pochi anni fa). Come riferito dal Giornale di Brescia, sarebbe stato avvistato dai varchi di lettura targa, che avrebbe rilevato la mancata copertura assicurativa della due ruote.

L'inseguimento

Al successivo posto di blocco, allestito dagli agenti della Polizia Locale, il 60enne però non si è fermato: ha tirato dritto e ha provato a scappare a gran velocità. L'inseguimento si è protratto poi per diversi chilometri, prima in centro al paese e poi lungo la Strada provinciale, arrivando poi in tangenziale e in autostrada (sulla A4), per concludersi infine a Passirano.

E' qui che gli agenti hanno finalmente raggiunto il fuggitivo: una volta identificato, è stato denunciato per resistenza e guida senza assicurazione. Da pochi giorni era in libertà vigilata: non si esclude che, dopo l'ennesima "bravata", faccia presto ritorno in carcere.