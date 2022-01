Incendio al centro commerciale che ospita l'hub vaccinale: evacuate decine di persone

Le fiamme sovo divampate all'interno di un negozio del centro commerciale Italmark dove in questi mesi è stato allestito un hub per somministrare i vaccini Covid

Verso le 11.15 di domenica mattina un incendio è scoppiato all'interno del centro commerciale Italmark di via Padana Superiore a Ospitaletto che da qualche mese ospita anche un hub per la somministrazione dei vaccini Covid.

Stando alle prime informazioni trapelate, le fiamme sarebbero divampate in un negozio della struttura e non avrebbero raggiunto la zona dove vengono somministrati i vaccini anti Covid. Non si sarebbero registrati feriti o intossicati, ma il polo commerciale e il centro vaccinale sono stati evacuati e la somministrazione delle dosi è stata sospesa per alcune ore.

L'attività dell'hub è ripresa regolarmente nel pomeriggio di domenica, dopo che i Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme.