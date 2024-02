Vetrine dei negozi sfondate con il tombino: tre colpi in una notte

Tre spaccate in piena notte, sempre con la tecnica del tombino. Stesso copione e, stando ai commercianti vittime dei furti, stesso autore: il 42enne arrestato dai carabinieri (in flagranza) lo scorso novembre, proprio per i colpi messi a segno in alcune attività del paese e poi sottoposto agli arresti domiciliari. I raid nella notte tra mercoledì 31 gennaio e giovedì 1 febbraio. sempre a Ospitaletto: nell’ordine, sono state sfondate nuovamente le vetrine della parafarmacia IafStore e dell’autoscuola San Giacomo, esattamente le stesse attività colpite a novembre. All’elenco va aggiunto il tentativo di incursione nella tabaccheria Marchetti, situata nel centro del paese.

Ladro ripreso dalle telecamere

Il ladro è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza esterne dell’attività: "Lo si vede entrare in azione alle 2.30 - racconta il proprietario, Luca Marchetti - e colpire la vetrata con un tombino. È andato avanti per oltre 20 minuti, salvo delle piccole pause per nascondersi quando passavano le auto".

Sforzi del tutto inutili: i vetri antisfondamento non gli hanno consentito di aprirsi un varco per intrufolarsi all’interno, così il malvivente se n’è andato a mani vuote. Dietro di sé ha però lasciato parecchi danni: "Non è riuscito a entrare, così non è scattato l’allarme che avrebbe consentito il tempestivo intervento delle forze dell’ordine - spiega Marchetti -. Però mi domando come mai i residenti, che si sono accorti del frastuono e il giorno seguente me lo hanno pure riferito, non hanno chiamato i carabinieri".

I sospetti dei commercianti

Il titolare della tabaccheria non ha dubbi sull’identità dell'autore: “Nei filmati si riconosce chiaramente: è il 42enne, nostro concittadino, già fermato nei mesi scorsi". Anche i sospetti di chi indaga si concreterebbero su di lui, ma le bocche restano cucite, come è ovvio che sia: sono infatti ancora in corso gli accertamenti e le indagini del caso.

Una cosa è certa: il 42enne non potrebbe nemmeno uscire di casa, dato che il giudice lo ha sottoposto agli arresti domiciliari. Un divieto che l’uomo non avrebbe esitato a violare, a quanto pare non solo per tornare a mettere a segno furti. In paese le voci si rincorrono e c’è pure chi giura di averlo incontrato al bar.