Avvolto dalle fiamme, dentista trasferito al Centro Grandi Ustionati di Genova

Dal Civile di Brescia al Centro Grandi Ustionati dell’ospedale Villa Scassi di Genova: vista la gravità dell'ustioni riportate, è stato deciso il trasferimento del dentista coinvolto nell'esplosione allo studio Sorriso Amico di Via Zanardelli a Ospitaletto. L’odontoiatra di 44 anni ha riportato ustioni di secondo e terzo grado su oltre il 50% del corpo (collo, volto, addome, torace e arti superiori).

Ferite anche una giovane paziente di appena 14 anni (in modo lieve) e l'assistente 40enne: quest'ultima ha invece riportato ustioni di secondo grado a volto e torace.

Per far luce su quanto successo, è stata aperta un'inchiesta dal pm Teodoro Catananti della Procura di Brescia. Partire dal becco Bunsen, pare che le fiamme abbiano completamente avvolto il dentista, a causa del camice monouso Tnt che viene indossato sopra gli abiti da lavoro, in funzione igienica e sanitaria anti-Covid.