Crolla un intero edificio, panico in paese: 29 persone evacuate

Il crollo di un edificio tiene in scacco un intero quartiere a Ospitaletto, in Via Caprieli, in pieno centro abitato: non ci sarebbero feriti, per fortuna, ma sono già 13 le famiglie evacuate e che hanno passato la notte all’addiaccio, per un totale di 29 persone. L’allarme è scattato intorno alle 22.30 per il crollo del tetto di un fabbricato disabitato, come riferito dai Vigili del Fuoco: all’alba di venerdì le operazioni sono ancora in corso per la messa in sicurezza del sito e di quelli limitrofi, invece abitati, motivo per cui è stata necessaria l’evacuazione immediata dei residenti.

Oltre ai Vigili del Fuoco sono al lavoro anche i Carabinieri, i volontari della Protezione Civile, i mezzi sanitari di Areu a supporto (in nottata era presente un’ambulanza della Croce Verde). In prima linea anche la sindaca Laura Trecani: proseguiranno in giornata le verifiche da parte di tecnici specializzati, incaricati dal Comune, per il ripristino delle condizioni di sicurezza.