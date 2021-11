Folle sfonda la porta dei vicini casa, poi accoltella un ragazzino

Scene da film horror in un condominio di Ospitaletto: il sangue sulle scale, la porta sfondata a coltellate. Infine la brutale aggressione, un uomo completamente fuori controllo, un ragazzino di appena 16 anni ricoverato in ospedale. E' il bilancio della notte di paura che si è improvvisamente scatenata in una palazzina di Via Vittorio Veneto, la notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre. La notte di Halloween, lunghi attimi di vero terrore.

A dare di matto (è proprio il caso di dirlo) un 37enne di origini senegalesi che risulterebbe incensurato, e che mai avrebbe avuto screzi con i vicini di casa né tanto meno con la famiglia aggredita. Sta di fatto che, nel cuore della notte (erano già passate le 4) si è presentato alla porta delle vittime, una famiglia di origini pachistane con tre figli di cui uno di 1 anno, e la madre ancora incinta, e ha cominciato a urlare e battere i pugni sull'ingresso.

La porta sfondata, il ragazzino accoltellato

Immaginate lo spavento: si sono barricati in casa, mentre il giovane riusciva a sfondare la porta armeggiando con un coltello da 30 centimetri. Li ha raggiunti in camera da letto, dove ha sfondato la vetrata e li ha ancora aggrediti, ferendo tra la spalla e il petto il ragazzino di 16 anni che cercava soltanto di proteggersi. Prima che la situazione degenerasse, per fortuna, sono arrivati i carabinieri. I militari hanno immobilizzato il 37enne, subito trasferito in ospedale.

Pare infatti fosse in preda a un raptus di tipo psichiatrico: al momento è trattenuto, piantonato, nel reparto di Psichiatria del Civile di Brescia. E' finito in ospedale anche il ragazzino ferito: una decina di punti, e una ferita non profonda. Tempo poche ore ed era già stato dimesso. Ma per tutti rimarrà l'incubo di una notte purtroppo indimenticabile. Quasi indelebile, come le macchie di sangue sulle scale.