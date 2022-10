Il grave malore, la corsa in ospedale, l’operazione d’urgenza. Un bimbo di soli 9 anni lotta per la vita, in un letto del Civile di Brescia, dopo aver accusato un grave malore mentre era a scuola.



E' successo nel pomeriggio di giovedì 20 ottobre a Ospitaletto: il piccolo avrebbe improvvisamente perso i sensi, accasciandosi sul banco, durante le lezioni pomeridiane. Immediatamente soccorso dai docenti e dal personale della scuola primaria Canossi, è stato poi trasferito in ambulanza nel nosocomio cittadino.Nelle scorse ore sarebbe stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e le sue condizioni sarebbero molto gravi.