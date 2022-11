Bancomat fatto esplodere dai ladri: il bottino è di 87.000 euro

Un assalto esplosivo preparato nei minimi dettagli, quello messo a segno al bancomat della filiale Bpm - Credito Bergamasco di Ospitaletto. I malviventi -almeno tre quelli entrati in azione- hanno fatto saltare lo sportello senza danneggiare i contanti presenti al suo interno e la struttura della filiale: in pochi minuti hanno arraffato ben 87mila euro e sono fuggiti - pare - a bordo di una grossa Audi. I danni, per fortuna, non sarebbero ingenti: l'esplosione avrebbe distrutto soltanto il bancomat.

Il boato è stato comunque violento, tanto da far tremare i vetri delle abitazioni che si affacciano su piazza Roma e svegliare di soprassalto i residenti. Sono stati proprio loro a dare l’allarme, verso le 3.40 della notte tra lunedì 14 e martedì 15 novembre. Tempestivo l’arrivo dei carabinieri che per un soffio non hanno intercettato il commando in fuga.

Indagini in corso, ma l’ipotesi più probabile è che l'assalto esplosivo sia opera di una banda specializzata composta da almeno tre banditi. Grazie ai filmati girati dalle telecamere di videosorveglianza, i militari hanno ricostruito l’arrivo dei banditi - volti travisati e armi in pugno - nella piazza centrale di Ospitaletto, le rapide operazioni per far saltare il bancomat e poi la fuga in auto in direzione della Provinciale 19.