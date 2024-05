"Mi ha toccato il seno e baciato": infermiera e dottoressa accusano il primario

È accusato di violenza sessuale il primario dell'ospedale di Chiari finito a processo a seguito dei presunti episodi denunciati da un'infermiera e da una dottoressa, entrambe al lavoro nello stesso ospedale: martedì mattina la prima udienza in tribunale, la prossima sarà convocata a novembre. Sul banco degli imputati un medico di circa 60 anni che lavora appunto nell'ospedale franciacortino.

Secondo quanto raccontato dalle due presunte vittime, l'uomo avrebbe allungato le mani e palpeggiato loro le parti intime. I fatti raccontati dall'infermiera risalirebbero alla primavera e all'autunno di 4 anni fa, in due occasioni: le avance non gradite si sarebbero concretizzate con abbracci e palpeggiamenti al seno (nel giugno del 2020) e con un bacio forzato nel novembre dello stesso anno.

Le mani nelle parti intime

Il medico avrebbe poi molestato anche una collega, nell'estate del 2021. In quel caso la donna sarebbe stata aggredita sessualmente nello studio del primario: il 60enne le avrebbe infilato una mano nei pantaloni, palpeggiandola alle parti intime. Entrambe le donne hanno riferito di non aver denunciato subito quanto accaduto per paura di ritorsioni: solo in un secondo momento hanno infatti raccontato gli episodi ai carabinieri e alla direzione dell'ospedale. Dal canto suo, tramite i suoi legali, il medico contesterebbe alcune incongruenze e contraddizioni nelle versioni rese dalle due donne. Ma il processo è soltanto all'inizio.