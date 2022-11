Si accascia al volante, rianimato e ricoverato: Oscar Cobelli è morto in ospedale

Non è sopravvissuto all'aneurisma che l'aveva colpito venerdì mattina a Carzago: era stato visto accasciarsi in macchina, soccorso con il defibrillatore della vicina farmacia e poi dai sanitari dell'automedica e dell'ambulanza di Valtenesi Soccorso, prima di essere trasferito d'urgenza al Civile in elicottero. Qui purtroppo è spirato, meno di 24 ore più tardi.

E' morto così il 60enne Oscar Cobelli, assessore allo Sport e Manutenzioni del Comune di Calvagese della Riviera: eletto in consiglio comunale nel 2014 e poi riconfermato nel 2019 e nominato assessore dalla sindaca Simonetta Gabana (al suo secondo mandato con la lista Vivere Calvagese), era noto per il suo impegno nella politica e nella vita sociale del paese.

Martedì pomeriggio il funerale

Nel 1981 si era diplomato a Lonato come perito tecnico industriale, da più di 30 anni gestiva (insieme a un socio) la Graphite Lab di Carzago, azienda specializzata in grafica e stampa tradizionale e digitale. La salma ora riposa nella sua abitazione di Carzago, in località Bine: lunedì sera è prevista una veglia, martedì pomeriggio (alle 14.30) l'ultimo saluto nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo.

Lo piangono il padre Ilario, il fratello Gianfranco con Mirta, la figlia Sara con Cesare, i nipoti Gaia e Mattia, la compagna Sabina Sandrini, il figlio di quest'ultima, Claudio: è lui ad aver comunicato l'avvenuta donazione degli organi di Oscar Cobelli, conosciuto in paese come il "gigante buono", tra cui "il suo cuore grande e forte, che sarà utile ancora per altre persone bisognose".

Il commosso ricordo del Comune

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia. Anche il Comune di Calvagese gli dedica una nota, a firma di sindaco, assessori e consiglieri: "Siamo tutti increduli e senza parole per la tua improvvisa scomparsa - si legge - La tua grande disponibilità, la tua instancabile presenza, il tuo grande cuore uniti alla tua forza e voglia di vivere, rimarranno per sempre nei nostri cuori. Perdiamo un grande e insostituibile uomo, un amico sul quale poter sempre contare: Calvagese perde una persona speciale che lascerà un vuoto incolmabile nei tanti che hanno avuto il piacere di conoscerti. E' stato un onore collaborare con te: buon viaggio Oscar, da lassù aiutaci e guidaci".