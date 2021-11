Orzivecchi: stroncato da un infarto, 75enne trovato morto in un fosso

Dramma a Orzivecchi nel primo pomeriggio di domenica. Un uomo di 75 anni è stato trovato in fin di vita in uno dei fossi che costeggiano via Cesarina: subito è stato allertato il 118, ma – nonostante il tempestivo intervento dei sanitari – per il 75enne non c'è stato nulla da fare. A dare l'allarme sono stati i familiari, usciti a cercarlo non vedendolo più rientrare a casa.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno escluso il coinvolgimento di persone terze. L'uomo è infatti deceduto per cause naturali, un improvviso malore che l'ha colpito dopo essere uscito in bicicletta per andare in cerca di funghi.



A stroncarlo pare sia stato un infarto sopraggiunto mentre stava rincasando, quando ormai mancavano poche centinaia di metri dalla cascina di famiglia.