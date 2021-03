Ucciso dalla malattia a soli 33 anni: "Non ci sono parole, solo rabbia e dolore"

Orzivecchi piange la scomparsa di Filippo Zuppelli, ragazzo di 33 anni ucciso da un male incurabile. Il giovane lascia nel dolore la mamma Antonia, il papà Guido, la sorella Francesca e il fratello Fabrizio. Era inoltre nipote di don Gianpietro Forbice, parroco di Brandico, Longhena, Pievidizio e Mairano: le rispettive comunità parrocchiali hanno espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia del sacerdote.

Filippo era un giovane amato e benvoluto in tutto paese e, sui social, è un susseguirsi di messaggi di dolore. "Non ci sono parole, solo dolore. Rabbia e dolore", "Mi ha sempre detto: arrabbiarsi non serve a niente, ma è impossibile non provare rabbia dopo la perdita di una persona così speciale. Inizio ora a realizzarlo che il nostro amico non c’è più, ma tra i miei ricordi più belli c’è lui": questi i messaggi di due amici.

I funerali saranno celebrati mercoledì 3 marzo alle 15, presso l'oratorio San Germano di Orzivecchi. Al termine della messa esequiale, il corteo proseguirà per il cimitero del paese.