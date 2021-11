"Mi ha picchiato e violentato per anni": ma si era inventata tutto

E' stato assolto da ogni addebito il 47enne di Orzinuovi che era finito alla sbarra, accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale: a puntare il dito contro di lui era stata l'ex moglie, che a detta dei giudici – come da sentenza emessa martedì pomeriggio – si sarebbe inventata tutto. Avrebbe cioè inscenato una sorta di vendetta per il tradimento subito: l'uomo, infatti, l'aveva tradita con un'altra donna, che oggi è la sua compagna.

Proprio a seguito dell'episodio erano scattate le accuse, con contestuale denuncia alle forze dell'ordine. La moglie avrebbe riferito di essere stata picchiata più volte, per anni e anni anche davanti al loro figlio ancora minorenne, e poi minacciata, perfino violentata: questo per via di un marito violento, con problemi di abuso di alcol e cocaina. Per i giudici, tutto falso.

Assolto da ogni accusa

Le indagini avevano portato inizialmente a un primo allontanamento dalla casa familiare, e in una prima udienza la pubblica accusa aveva chiesto più di 3 anni di carcere. Ma i successivi accertamenti, proseguiti a lungo, hanno un po' alla volta smentito le accuse: sia di violenza che di maltrattamenti, pure sul consumo di droga. Fino alla sentenza e alla completa assoluzione. Ora è la donna che rischia un processo per calunnia.