Villetta in fiamme, zio e nipote feriti nell'incendio: la casa è distrutta

Villetta in fiamme, abitazione inagibile, zio e nipote entrambi ricoverati in ospedale e costretti a rimanere fuori casa per un bel po': è il bilancio dell'incendio divampato martedì sera intorno alle 23 in Via Piero della Francesca, al Villaggio Giardino di Orzinuovi. L'allarme al 112 è stato lanciato dagli stessi occupanti, a seguito di una segnalazione dei vicini di casa.

Fiamme in casa, due feriti

Le fiamme sarebbero divampate dal piano terra dell'abitazione, dove vive lo zio, forse dalla camera da letto ma per cause ancora in corso di accertamento: l'incendio si è rapidamente propagato anche al piano superiore, dove abita il nipote che però è riuscito a uscire di casa prima che fosse troppo tardi. Come detto sono rimasti entrambi feriti: 80 anni lo zio e 60 il nipoti, sono stati ricoverati in ospedale a Chiari.

Per domare le fiamme ci sono volute diverse ore e l'impegno di quattro squadre di Vigili del Fuoco, capitanati dai militi del comando di Orzinuovi. Si cerca ora di risalire alle cause dell'incendio, ma si dovrà intervenire pesantemente per il ripristino della villetta: danni al primo e al secondo piano, ai muri e agli interni, è crollata perfino la soletta.