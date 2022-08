"Datemi da bere!": ragazzo ubriaco semina il caos fuori dai bar del paese

Mancava poco all’alba di mercoledì, ma lui di tornare a casa non ne voleva proprio saperne: così ha girovagato per Orzinuovi in cerca di locali dove consumare, ancora, qualche drink. Ma ha trovato le porte chiuse e ha letteralmente dato di matto: a suon di urla e insulti avrebbe prima provato ad entrare in una sala slot di via Einaudi, poi al McDonald’s di viale Adua.

Ed è proprio dal fast food che è scattata la richiesta d’aiuto: è stato un addetto alle pulizie, spaventato dalle grida e dalle minacce del giovane uomo, che pretendeva di entrare nonostante il locale fosse chiuso al pubblico, a chiamare il numero unico per le emergenze.

Pare che il 29enne stesse persino colpendo la porta a suon di pugni e calci: verso le 5 del mattina, sul posto sono così arrivati i carabinieri e i sanitari del 118. Il ragazzo - un 29enne della zona - è stato identificato dai militari e poi affidato alle cure dell'équipe medica: la sua nottata alcolica è finita all’ospedale di Manerbio, dov’è stato ricoverato in codice verde.