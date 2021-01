Stalking e maltrattamenti alla giovane amante: arrestato un bresciano

Le ha sempre detto che si stava separando dalla moglie, ma dopo mesi di promesse non mantenute l'amante ha deciso di troncare. È finita con maltrattamenti, insulti e minacce - e con l'arresto - la storia "clandestina" tra un bresciano di 35-40 anni residente a Orzinuovi e una ragazza di 20 anni mantovana, disoccupata, residente a Castel Goffredo.

I fatti. Conosciutisi un anno fa durante una festa, il bresciano e la giovane mantovana hanno iniziato a piacersi e frequentarsi clandestinamente. Lui, sposato, non ha nascosto il vincolo coniugale alla ragazza, ma le ha detto di essere in procinto di separarsi. Dopo mesi di stallo, e di promesse non mantenute, la giovane ha deciso di troncare, dando il via al suo calvario. L'uomo infatti non ha accettato la separazione eh ha iniziato a telefonare e a scrivere (anche cento volte al giorno) alla giovane, insultandola, minacciandola e maltrattandola, provocandole persino uno stato di depressione.

Il culmine è stato toccato la mattina di Natale, quando la ragazza, accompagnata dai genitori, si è presentata in caserma a Castel Goffredo per presentare denuncia. Dopo una serie di accertamenti, il 30 dicembre il magistrato ha dato il via libera per l'arresto, notificato a casa dell'uomo. In quel momento nell'abitazione era presente anche la moglie, alla quale il marito aveva raccontato che ad essere perseguitato era lui. Ora l'uomo si trova in carcere a Canton Mombello.