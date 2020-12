Mamme, papà e figli: botte da orbi tra famiglie (con mazze e spranghe)

Una lite tra coetanei è sfociata in una violenta faida familiare: è successo a Orzinuovi, dove martedì pomeriggio poco prima del tramonto due diversi nuclei familiari si sono dati appuntamento in aperta campagna per un regolamento di conti. Armati, a quanto pare, anche di mazze e spranghe.

All’arrivo dei carabinieri, allertati forse da un passante, risulterebbero almeno cinque persone coinvolte: genitori e figli. Tra di questi – due papà di 54 e 58 anni, un figlio di 21 – sarebbero rimaste ferite, medicate sul posto e poi anche trasferite in ospedale a Chiari e Manerbio. Sul posto sono intervenute le ambulanze dei volontari di Trenzano e della Croce Verde di Orzinuovi.

Un regolamento di conti in mezzo ai campi

Indagini in corso da parte dei militari della compagnia di Verolanuova. Come detto, l’ipotesi è quella di un incontro, lontano da occhi indiscreti: una sorta di regolamento di conti per sistemare quanto successo solo pochi giorni prima tra i due figli poco più che 20enni.

E nei campi di Via Carossi si sono presentati proprio tutti: non solo i due ragazzi ma pure le madri e i padri. Se le sono date, tutti insieme, di santa ragione. Almeno finché non sono arrivati i carabinieri.