Ragazzina non va a scuola e scompare nel nulla: ricerche senza sosta

Ancora nessuna notizia di Chaimaa, la 15enne di Orzinuovi svanita nel nulla nella mattinata di martedì 4 aprile. La ragazzina, di origine marocchina, era uscita di casa per raggiungere l’istituto di istruzione Cossali ma in classe non è mai arrivata e ha fatto perdere le sue tracce. Di lei non si hanno più notizie da ormai 6 giorni: con il passare delle ore cresce l’angoscia dei genitori e proseguono incessantemente le ricerche coordinate dai carabinieri di Verolanuova. I militari stanno passando al setaccio la Bassa bresciana e non solo.

Per i carabinieri che si occupano del caso, dopo la denuncia fatta scattare dai genitori, si tratterebbe di un allontanamento volontario. La 15enne, nelle ore precedenti la scomparsa, avrebbe avuto un litigio con i familiari a causa del suo scarso rendimento scolastico. Al termine del bisticcio, i genitori le avrebbero sottratto lo smartphone.

Al momento della scomparsa indossava giubbino nero e tuta di colore nero con strisce bianche di marca "Lacoste", ed aveva lo zaino scolastico. La ragazza è alta un metro e 60 cm. L’ultimo avvistamento risale a martedì: pare che la 15enne sia stata vista nei pressi di una fermata dei pullman. I militar stanno passando al setaccio