Guasto alla serranda del parcheggio: auto bloccate e tanta rabbia

Situazione al limite dell'incredibile, ma che ha suscitato tanta, tantissima rabbia, quella verificatasi nella mattinata di ieri – giovedì 31 settembre – nel parcheggio interrato di via Marconi a Orzinuovi.

A causa di un guasto alle saracinesche di chiusura, sia in uscita sia in entrata, numerosi sono stati i disagi degli automobilisti (tra cui tanti espositori della fiera), rimasti bloccati o costretti ad effettuare manovre non proprio agevoli, per riuscire a liberarsi dalla colonna in ingresso.

La situazione è poi tornata alla normalità dopo lunghe ore, ma giustamente non sono mancate le polemiche, soprattutto per il servizio di assistenza, non proprio veloce né efficiente.