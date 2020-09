Ladri in casa, nonnina di 92 anni reagisce e li prende a bastonate in testa

Nonnina coraggio in azione a Orzinuovi. Mercoledì mattina, un finto tecnico è entrato in un'abitazione di via Francesca, con la scusa di dover controllare il livello di calcare nell'acqua e - una volta di fronte al rubinetto della cucina - ha spintonato a terra la proprietaria di 92 anni, che aveva iniziato ad allarmarsi per il suo atteggiamento sospetto.

L'anziana signora, ripresasi dalla caduta ma tutt'altro che spaventata, si è rialzata ma è stata nuovamente spintonata sul divano da un secondo malvivente, che nel frattempo era entrato in casa dirigendosi verso la camera da letto.

A quel punto ha deciso di afferrare il suo bastone e l'ha dato in testa al delinquente che, accortosi della piega che stava prendendo la situazione, ha deciso di andarsene a gambe levate insieme al suo complice, senza reagire al colpo ricevuto.

Una fuga a mani vuote, ma, purtroppo, il colpo era andato meglio nella casa della vicina. Pochi minuti prima erano infatti riusciti a mettere a segno la medesima truffa, allontanandosi con contanti e un anello d'oro. Le forze dell'ordine sono alla ricerca dei truffatori, entrambi giovani e con accento italiano, scappati a bordo di una Opel.