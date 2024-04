Morto a 30 anni in un terribile incidente: Niccolò ha donato gli organi

L’aveva lasciato detto: avrebbe voluto donare gli organi, per salvare la vita ad altre persone. E l’ ultimo desiderio di Niccolò Guarino è stato esaudito: dopo l'espianto degli organi, al Civile di Brescia, la salma del 30enne di Orzinuovi arriverà, nelle prossime ore, alla sala del commiato “La Pace e Orceana” della cittadina della Bassa.

L’ennesima vittima delle montagne bresciane. Il giovane è spirato lunedì in ospedale, alla Poliambulanza di Brescia: operato alla testa, non è sopravvissuto alle conseguenze delle gravissime ferite riportate nella caduta dalla celebre ferrata Crench di Idro. La tragedia domenica pomeriggio: Guarino sarebbe precipitato per oltre 50 metri nel vuoto, finendo nel canalone sottostante, in località Preonde e a oltre 600 metri di altitudine. A seguito di segnalazione, è stato raggiunto dai tecnici della V Delegazione bresciana del Cnsas, il Soccorso Alpino, che l’hanno raggiunto e poi verricellato sull’elisoccorso.

"Una persona stupenda", “Un ragazzo buono e amichevole”, così Niccolò viene descritto nei tantissimi messaggi di cordoglio apparsi sui social. Operaio in un’azienda di Dello, era un grande appassionato di escursioni, di scalate e di montagna. Lascia nel dolore i genitori Piera e Andrea e due fratelli più piccoli, Stefano e Giulia: lo piange anche la compagna Silvia, con cui presto sarebbe andato a convivere.

Una famiglia molto conosciuta, a Orzinuovi e non solo: il padre Andrea è maresciallo comandante della stazione dei carabinieri di Soresina (Cr), la madre da anni lavora in un bar del paese della Bassa.