Si sente male a scuola, ragazzino portato in ambulanza al Civile di Brescia

Il giovane è stato ricoverato in codice giallo

Poco dopo il suono della campanella, verso le 8.20 di mercoledì mattina, un ragazzino di 14 anni si è sentito male presso la scuola media di via Verolanuova a Orzinuovi.



Docente e compagni di classe, spaventati, hanno dato subito l'allarme: una volta chiamato il 112, sul posto è stata subito inviata l'ambulanza dei volontari della Croce Verde di Orzinuovi.

Preso in cura dal personale medico, il giovane studente è stato portato al Pronto Soccorso pediatrico dell'ospedale Civile di Brescia. Le sue condizioni non sono gravi, ma è stato ricoverato in codice giallo. Nelle prossime ore verrà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.