Trovato esanime in strada, a pochi metri dalle bancarelle: grave giovane uomo

Attimi drammatici si sono vissuti domenica mattina nel centro di Orzinuovi, proprio durante il mercatino dell’antiquariato che richiama nella piazza principale del paese della Bassa decine di persone. Un uomo di 44 anni è stato stato trovato esanime sull’asfalto, lungo via Buonarroti: a pochi passi dalle bancarelle posizionate in piazza Vittorio Emanuele II.

L’allarme è scattato poco prima delle 11 di domenica 18 dicembre: a dare l’allarme sono state alcune persone che stavano percorrendo la strada per raggiungere il mercatino. Sul posto, in pochi minuti, sono sopraggiunte un’ambulanza della locale sezione della Croce Verde e un’automedica. All’arrivo dei soccorsi il 44enne era privo di sensi ed è stato rianimato a lungo sul posto. Una volta stabilizzato, il giovane uomo, che abita a Orzinuovi, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Mellino Mellini di Chiari. Le sue condizioni sarebbero critiche: è stato ricoverato in codice rosso e i medici si sono riservati la prognosi.

Grazie alle immagini girate da una telecamera di videosorveglianza, i carabinieri - intervenuti sul posto insieme alla polizia locale - hanno ricostruito l’accaduto ed escluso l’ipotesi della caduta accidentale, come l’eventuale responsabilità di terze persone. Il 44enne si sarebbe accasciato al suolo a causa di un malore improvviso accusato proprio mentre camminava, da solo, in direzione della piazza principale del paese.