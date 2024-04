Spunta un coltello, la lite in strada finisce nel sangue: ferito giovane uomo

Un giovane uomo ferito alla mano e un coltello sull’asfalto. È la scena che si sono trovati di fronte, nel tardo pomeriggio di domenica 28 aprile, i carabinieri del Radiomobile di Verolanuova intervenuti con la massima tempestività dopo la preoccupante chiamata lanciata al numero unico per le emergenze, che raccontava di una lite degenerata nel sangue.

Tutto è accaduto poco prima delle 19 a Orzinuovi: stando a quanto ricostruito dai militari, due giovani uomini di origine straniera hanno litigato fuori da un’abitazione di via Milano, per ragioni che restano da chiarire. Un alterco acceso, poi degenerato in un’aggressione a colpi di arma da taglio: uno dei due sarebbe stato raggiunto da un fendente alla mano. Per lui, per fortuna, nulla di grave: è stato medicato sul posto dai volontari della Croce Verde di Orzinuovi, sopraggiunti a bordo di un’ambulanza.

Il coltello utilizzato dall’aggressore sarebbe poi stato ritrovato sull’asfalto dai carabinieri, che, una volta riportata la calma, hanno ricostruito la vicenda e invitato la vittima, qualora lo ritenesse opportuno, a sporgere denuncia.