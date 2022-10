Violenta lite al bar: donna urla e se ne va, poi cade salendo sullo scooter

È caduta dallo scooter sul quale cercava di salire al termine di un'accesa discussione scoppiata al bar. In preda ancora a un forte stato di agitazione, la donna - una 62enne - avrebbe perso l'equilibrio rovinando sull'asfalto di viale Bainsizza a Orzinuovi, così - verso mezzanotte e trenta - è scattata la chiamata al numero unico per le emergenze. È successo nella notte tra mercoledì e giovedì.

Agli operatori del 112 la donna avrebbe però riferito di essere stata aggredita e così sul posto, oltre a un'ambulanza della croce bianca di Leno, è arrivata una pattuglia dei carabinieri di Verolanuova. Mentre la donna veniva medicata - avrebbe riportato lievi contusioni alle gambe - i militari hanno cercato di capire cosa fosse realmente accaduto.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, la 62enne avrebbe avuto una discussione piuttosto animata con un cliente di un locale della zona. All'uscita dal bar - mentre ancora inveiva contro l'uomo - sarebbe rovinata a terra nel tentativo di mettere in moto il suo scooter. Nulla di grave per fortuna: è stata trasportata all'ospedale di Chiari per alcuni accertamenti e successivamente dimessa con una prognosi di pochi giorni.