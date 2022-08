Resta schiacciato contro un muro, operaio soccorso dall'eliambulanza

Grave infortunio, nella mattinata di giovedì, in un cantiere edile di Orzinuovi. Stando alle primissime informazioni trapelate, un operaio di 33 anni è rimasto schiacciato tra un furgone impiegato per i lavori di ristrutturazione e un muro. È accaduto verso le 9.15 in via San Martino: sul posto sono state inviate d’urgenza un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso decollato del Civile.

La chiamata ai soccorsi è scattata in codice rosso: all’arrivo dei sanitari le condizioni del lavoratore sono apparse meno critiche di quanto temuto in un primo momento. Avrebbe riportato numerosi seri traumi, ma non sarebbe in pericolo di vita. Dopo le prime cure è stato trasferito, a bordo dell'eliambualanza, al Civile di Brescia.

La dinamica dell’incidente sul lavoro è al vaglio dei carabinieri i Verolanuova che sono sul posto per gli accertamenti di rito insieme ai tecnici dello Psal, il servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro di Ats.