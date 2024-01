Il dottor Alberto Pezzola, stimato medico di base che aveva esercitato a Orzinuovi fino al settembre 2017, è spirato all'hospice del paese venerdì pomeriggio: aveva 76 anni.



Una vocazione di famiglia. Dal padre, il medico Amadio Pezzola, Alberto aveva ereditato non solo la competenza professionale, ma anche la disponibilità e la capacità di farsi amico dei suoi pazienti. Dopo 36 anni di assiduo e diligente lavoro, era andato in pensione all'età di 70 anni, godendosi il meritato riposo insieme alla moglie Ruth e al figlio David.



Lunedì 15 gennaio, alle 15, nella chiesa parrocchiale in molti si riuniranno per l'ultimo saluto (oggi, alle 17, si terrà la veglia di preghiera). Oltre alla moglie e al figlio, Pezzola lascia nel dolore la sorella Cesira.