I cani che abbaiano, poi un verso agghiacciante: a tu per tu con l'orso

Una delle montagne più amate dai bresciani, una delle salite più belle, che si conclude con un panorama eccezionale. Stiamo parlando del monte Pizzocolo, che affaccia direttamente sul lago di Garda. Alcuni giorni fa Fabio, un residente appassionato di corsa in montagna, stava scendendo dal monte quando all'improvviso si è trovato a poca distanza da un giovane orso.

Il racconto dell'episodio, sulle colonne del quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane: «Stavo scendendo dalla cresta verso malga Valle; a metà strada mentre mi trovavo sul sentiero, ho udito i cani abbaiare nei pressi della malga. Poi, poco dopo, altri versi di animale che non avevo mai udito prima. Mi sono girato e a venti metri ho notato un orso che stava salendo dal versante. Dopo aver notato la mia presenza - prosegue Fabio - ci siamo osservati reciprocamente per qualche interminabile istante, e dopo aver rugliato ancora, l'orso ha ripreso a salire verso l'alto. Mi sono mosso con cautela provando a non fare mosse avventate, avevo timore non fosse da solo, magari in compagnia della madre».

Comprensibilmente sorpreso dalla scoperta, il testimone non è riuscito a mettere mano allo smartphone per provare a scattare una foto, come invece ha fatto solo pochi giorni fa un turista nei pressi di Padaro, non lontano da Arco (Tn). È andata decisamente peggio invece a un turista straniero, aggredito da un orso nell'Alto Garda in località Naroncolo, nel comune di Dro (Tn).