Un ragazzino di 14 anni si è trovato un orso davanti al cancello di casa

Alto Garda. "Erano le 23 e 10, quando mio figlio di 14 anni ha visto un orso davanti al cancello di casa. È scappato in bici fino in piazza dove si è nascosto per 10 minuti. Temeva potesse entrare in giardino”. Sono le parole affidate ai social da parte di una donna, che racconta quanto accaduto nella notte tra il 7 e l’8 luglio nel centro di Bolognano di Arco.

Ovviamente, è stato informato il corpo forestale, che effettuerà delle verifiche; non si esclude che il plantigrado sia sceso verso il paese dal Monte Velo. La discesa degli orsi verso valle in questo periodo non è rara, come riportato anche per il caso del Bondone.



L’avvistamento di un orso in quel di Bolognano non sarebbe una novità, soprattutto per la vicinanza con i boschi del Monte Velo. E, vista anche la vicinanza con Arco, torna alla mente quanto accaduto lo scorso 13 giugno e al video ripreso da un automobilista.



Fonte: Trentotoday.it