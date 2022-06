Morto imprenditore, tutto il paese in lutto. La figlia: "Per sempre nel mio cuore"

E' morto a 95 anni Oreste Pezzola, storico imprenditore lumezzanese: originario di Orzinuovi, si era trasferito in Valgobbia ancora giovanissimo. Dopo una lunga gavetta, è negli anni Sessanta che apre la sua prima azienda, la Pezzola Oreste Lumezzane, conosciuta come Pol: negli anni diventerà un marchio noto in tutta la provincia e non solo. E' stato anche fondatore della Cooperativa artigiani di Lumezzane, nonché promotore della Cvl (Caldera Virginio Lumezzane), la coop che dal 1984 si dedica alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

Il commosso ricordo

Lascia un ricordo indelebile nel cuore di tanti. Lo piangono la figlia Marcella, le sorelle Irene e Domenica, la cognata Licia, i nipoti. La salma riposa nella Sala del commiato Benedini a Sant'Apollonio di Lumezzane: il funerale verrà celebrato venerdì pomeriggio, alle 16.30 nella parrocchiale della frazione.

"Quelli che ci hanno lasciato non sono assenti: sono invisibili, tengono i loro occhi pieni di amore fissi nei nostri pieni di lacrime. Per sempre nel cuore", scrive la figlia Marcella. Si uniscono al lutto anche i militi della Croce Bianca, di cui Pezzola era socio onorario, e dell'associazione Arma Aeronautica.