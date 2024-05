Traffico di droga: barista arrestata insieme alla sorella

Operazione Albana: 15 arresti per associazione a delinquere finalizzata alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti. È l'esito dell'inchiesta conclusa, almeno in questa fase, con il blitz dei carabinieri del Ros, coadiuvati dal personale dei comandi provinciali di Enna, Caltanissetta, Catania e Brescia, che ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Caltanissetta, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia della locale Procura, nei confronti come detto di 15 persone, gravemente indiziate per traffico di droga, marijuana e hashish, reato aggravato dalla disponibilità di armi.

In manette anche due sorelle “bresciane” di 29 e 36 anni, arrestate a Rovato: una di loro fa la barista in un locale della zona, la seconda lavora a scuola. Entrambe si sono trasferite in Franciacorta da pochi mesi. Si segnalano infine altri tre indagati per il reato di intestazione fittizia di beni: uno dei tre è stato trovato in possesso di numerose armi e munizioni. Perquisizioni anche in Germania. Gli indagati sono tutti destinatari della misura cautelare in carcere, salvo due soggetti sottoposti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Le indagini

“L'indagine – si legge in una nota del comando provinciale dei carabinieri di Caltanissetta – è la naturale prosecuzione dell'incessante impegno della Procura e del Ros nel contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa della provincia di Enna. In tale contesto sono state svolte mirate investigazioni volte a riscontrare l'esistenza di un articolato traffico di sostanze stupefacenti, provenienti dalla Germania e dirette a Barrafranca, gestito da soggetti barresi emigrati in Germania”. Il 4 dicembre del 2021 il figlio di uno degli indagati era stato arrestato in Baviera: proveniva da Colonia ed era diretto in Sicilia, trovato in possesso di 300 grammi di cocaina.

I successivi approfondimenti, sviluppati attraverso i canali di polizia (Europol) e giudiziaria (Eurojust) hanno fatto emergere “una perdurante stabilità di rapporti tra la comunità di Barrafranca dimorante a Colonia e soggetti italiani dediti al traffico di droga”. L'ampia “piattaforma” delle intercettazioni avrebbe poi fornito “gravi indizi circa il collegamento di due degli indagati con elementi legati alla criminalità organizzata di Catania Ognina-Picanello”. Con la complicità di diversi catanesi e la complicità di una famiglia di insospettabili di Barrafranca, sarebbe stata approntata una grande piantagione di Cannabis indica in serra, con annessa raffineria, per la produzione in loco di marijuana e hashish.

L'arsenale

La droga era stata poi sequestrata il 25 novembre 2022, insieme a un ingente numero di armi e munizioni tra cui: un fucile doppietta a canne mozze calibro 12, una pistola calibro 9, una pistola Beretta modello 70 calibro 7,65, un revolver marca Trada calibro 37, una pistola modello Luger, una carabina Winchester calibro 22, una carabina ad aria compressa Diana, 3.143 cartucce di vario calibro, ingenti quantitativi di bossoli, ogive e polvere pirica. “Le attività di indagine – concludono i carabinieri – hanno consentito di delineare l'esistenza di un sodalizio criminale dedito alla produzione, lavorazione e distribuzione interprovinciale della sostanza stupefacente, che aveva la disponibilità di numerose armi”, i cui tentacoli sono arrivati fino al Bresciano.