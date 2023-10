«Alto impatto»: nella maxi operazione multe per 100 mila euro

Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale: venerdì sera diverse pattuglie sono state impegnate in un "servizio interforze ad alto impatto" in una delle zone più problematiche della città, la stazione. Il bilancio dell'operazione è stato ragguardevole.

Coordinata dalla Questura di Brescia, la maxi operazione ha comportato controlli a tappeto non solo nel piazzale della stazione ma anche in tutte le vie limitrofe, comprese strade secondarie e vicoli ciechi. Oltre 100 le persone identificate a fine serata, un terzo delle quali con precedenti di Polizia. Cinque sono state denunciate per reati relativi al soggiorno irregolare sul territorio nazionale.

I risultati maggiori però si sono ottenuti nei controlli amministrativi e fiscali delle attività. In uno di questi controlli è stato riscontrato un esercizio senza licenza di attività di raccolta scommesse, introduzione di prodotti con segni falsi o contraffatti e omissioni in materia di sicurezza dei lavoratori.

Contestate numerose violazioni amministrative in materia di pubbliche licenze, regolarità fiscale, igiene alimentare e lavoro irregolare. Il totale delle sanzioni ha raggiunto la cifra di circa 100 mila euro.