Schiacciato da una lastra, operaio portato in gravi condizioni al Civile

Sono gravi le condizioni dell'operaio di 53 anni che martedì pomeriggio è stato schiacciato da una pesante lastra di vetro, mentre lavorava in una ditta di Via Giovanni Bormioli a Brescia, nella zona industriale a ridotto di Sant'Eufemia: l'allarme è stato lanciato poco prima delle 16, e l'uomo (di origini egiziane) trasferito d'urgenza al Civile e ricoverato in codice rosso, quando inizialmente l'allerta era stata segnalata in codice giallo.

Su quanto accaduto sono in corso i doverosi accertamenti dei tecnici del Psal di Ats, il Servizio di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, con il supporto dei carabinieri: sul posto, dopo la chiamata al 112, si sono precipitate anche l'automedica e un'ambulanza della croce bianca.

Il torace schiacciato da una lastra di vetro

L'operaio sarebbe stato travolto da una lastra che stava maneggiando: il vetro non si sarebbe frantumato, essendo spesso e pesante, ma l'avrebbe spinto all'indietro facendolo cadere e schiacciandogli il torace. Dai primi accertamenti medici si è deciso di accelerare i tempi del ricovero per via del rischio di lesioni interne. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.