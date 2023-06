Tragico infortunio sul lavoro martedì mattina in autostrada: un operaio di circa 60 anni, residente a Piove di Sacco nel Padovano, è stato investito da un camion in manovra in cantiere mentre era impegnato in lavori di asfaltatura. Per le conseguenze dell'incidente è morto sul colpo. È successo poco prima delle 11 al km 241, in territorio di Lonato: a nulla è servito il tempestivo intervento dei sanitari, giunti sul posto con l'automedica, un'ambulanza di Valtenesi Soccorso e l'elicottero decollato da Brescia.

I rilievi sono stati affidati agli agenti della Polizia Stradale di Verona Sud con il supporto dei tecnici del servizio Psal (Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) di Ats. Sono intervenuti anche i Vigili del fuoco: l'autostrada è rimasta chiusa per più di mezz'ora per consentire le operazioni di soccorso, poi riaperta ad una sola corsia. Attualmente si segnalano 15 km di coda.