“Le notizie giunte da Firenze lasciano sgomenti e addolorati. L'amministrazione comunale esprime le proprie condoglianze per la tragedia che ha tolto la vita a cinque persone, tra cui Mohamed El Ferhane, Bouzekri Rahimi, Mohamed Toukabri e Taoufik Haidar che abitavano nella nostra città. La comunità si stringe ai familiari in questo momento di terribile dolore”. Così il Comune di Palazzolo sull'Oglio ricorda le sue quattro vittime: otto gli operai coinvolti di cui cinque morti, l'unico italiano era Luigi Coclite, 60 anni, e altri tre feriti, questi ultimi tutti di nazionalità rumena. Otto coinvolti, 7 stranieri, uno di loro ancora disperso tra le macerie: è questo il bilancio del dramma del crollo del cantiere Esselunga di Via Mariti, per cui la Procura di Firenze ha già aperto un fascicolo per omicidio colposo e crollo.

Le quattro vittime bresciane

Mohamed El Ferhane era il più giovane tra le vittime: aveva solo 24 anni. Da circa due anni e mezzo abitava a Palazzolo: anche lui come tanti altri faceva parte di quell'onda silenziosa che tutte le mattine, ancora prima dell'alba, sale sui camion e sui furgoni e parte per un viaggio di decine se non centinaia di chilometri per lavorare nei cantieri di tutta Italia. La maggior parte di loro sono stranieri: anche le vittime di Firenze erano partiti da pochi giorni. Mancavano poche ore alla fine della loro prima settimana di lavoro: presto sarebbero tornati a casa.

Erano tutti di nazionalità marocchina, si conoscevano bene: forse prima di Firenze avevano anche già lavorato insieme nello stesso cantiere. Bouzekri Rahimi aveva 56 anni: residente a L'Aquila, era a Palazzolo solo da poche settimane, ospite di amici e conoscenti, appena arrivato nel Bresciano per lavorare. Come lui anche Mohamed Toukabri (54 anni) si era da poco trasferito nel Bresciano: prima abitava in Piemonte. Infine Taoufik Haidar, 43 anni: in Italia dal 2009, ora viveva a Chiuduno, provincia di Bergamo, ma per tanti anni era stato un palazzolese. Lascia moglie e due figli.

Gli accertamenti sul cantiere

Al di là degli aspetti tecnici e strutturali del cantiere – domande su cui lavorano gli inquirenti: com'è possibile che quella trave abbia ceduto di schianto? Erano stati fatti i doverosi controlli sulla resistenza della soletta? – sono in corso accertamenti sulla regolarità contrattuale dei lavoratori presenti in cantiere e sulle aziende che stavano effettivamente lavorando. Pare fossero una trentina quelle iscritte nel registro di cantiere, ma forse più di 60 quelle attive. “Ad oggi i nomi di questi lavoratori non risultano iscritti a nessuna delle due casse edili provinciali – ha fatto sapere Luciana Fratus, segretaria generale della Fillea Cgil di Bergamo – né con la Go Costruzioni di Villongo, ditta che era sicuramente al lavoro nel cantiere di Firenze, né con altre imprese. Ma aspettiamo l'eventuale aggiornamento dei dati relativi alle ore lavorate e alle generalità dei lavoratori impiegati, che devono essere comunicati dalle imprese alle casse secondo tempi precisi: i dati del mese di gennaio vanno comunicati entro il 20 di febbraio”.

Entrambi i lavoratori erano stati iscritti alla Cassa edile di Bergamo. “Taoufik Haider e Mohamed Toukabri avevano lavorato, lo scorso anno, per diverse imprese a Bergamo – continua Fratus –. Haidar era stato nostro iscritto, fino alla fine di novembre. Fino al 21 novembre ci risulta fosse iscritto alla Cassa edile di Bergamo, alle dipendenze di un'azienda con sede a Brescia che però aveva aperto un cantiere a Treviglio”.

Lo sciopero dei sindacati

I sindacati hanno già annunciato uno sciopero nazionale di 2 ore, in programma per mercoledì 21 febbraio. “Il crollo avvenuto nel cantiere per la costruzione di un supermercato a Firenze è l'ennesima tragedia insopportabile di morte sul lavoro – si legge in una nota di Cgil e Uil –. È sempre chiamato in causa il sistema dei subappalti che, in particolare nel privato, produce risparmi su condizioni di lavoro, salari, sicurezza, quindi sulle persone. Nell'esprimere totale vicinanza alle famiglie delle vittime, diciamo anche con forza che siamo stanchi di ascoltare parole di cordoglio. Il lavoro e la sicurezza devono essere al centro dell'attenzione politica per mettere in atto soluzioni concrete, a partire dai luoghi a maggior rischio, come i cantieri”. Lo sciopero è proclamato da Cgil e Uil insieme alle categorie degli edili e dei metalmeccanici (Fillea Cgil, Feneal Uil, Fiom e Uilm): tutte le altre categorie sono invitate a programmare, nella stessa giornata, iniziative di mobilitazione e assemblee nei luoghi di lavoro.