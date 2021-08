Si sente male nel bosco, ragazzo di 17 anni portato via con l'eliambulanza

Per un ragazzo di soli 17 anni, una tranquilla giornata in montagna è terminata con un volo d'urgenza in ospedale: è stata una domenica da dimenticare per il 17enne che – verso le 9 di ieri mattina – ha accusato un malore mentre si trovava in un bosco del piccolo paese di Ono San Pietro, in Valcamonica.

Immediati i soccorsi, che hanno ragguinto il giovane a circa 200 metri di distanza da Baita Plaurent: sul posto sono intervenuti i volontari del Soccorso Alpino di Breno, insieme ai Vigili del Fuoco di Brescia.



In volo è stato fatto alzare anche l’elisoccorso decollato da Milano, che ha trasportato il giovane in codice giallo al Civile di Brescia. Verrà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso, per far luce sulle cause dell'improvviso malore che tanto ha spaventato i suoi familiari.