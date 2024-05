Misterioso omicidio al West Garda: il processo riaperto dopo 27 anni

Correva l'anno 1997, una vita fa: 21 maggio, la sera in cui si consumò l'efferato delitto del West Garda di Padenghe, quando nel parcheggio del noto albergo il 30enne Carlo Mortilli, commerciante di gioielli e orologi, venne freddato a colpi di pistola al termine di una violenta rapina. Per quanto accaduto ci sono già due condanne definitive: Marcello Fortugno, condannato a 17 anni e 8 mesi, e Fabio Cosoleto, condannato a 4 anni. Ma a più di un quarto di secolo dall'omicidio – sono passati ben 27 anni – c'è un'altra svolta nelle indagini: si è ufficialmente riaperto il processo a carico di Alessandro Galletta, oggi 51 anni, per l'accusa incastrato dalle tracce del suo dna trovate sulla scena del crimine.

Coinvolto nell'omicidio?

Finito a processo in quanto presunto coinvolto nell'omicidio. Il suo dna è stato trovato su una delle calze indossate dai rapinatori per coprirsi il volto. Nella giornata di martedì 28 maggio, in tribunale a Brescia, è stata celebrata la prima udienza: “Chiedo ai giudici di valutare il mio caso con giudizio e senso di giustizia – le parole di Galletta, già sentito in aula –: a questo processo mi presento da innocente, ho commesso tanti errori da giovane, ma non ho mai puntato la pistola contro qualcuno, non sono un assassino”.

L'uomo nega dunque ogni addebito, ma per la pubblica accusa una qualche responsabilità potrebbe essere rivelata: si deciderà nel corso del processo, già aggiornato al prossimo 12 settembre – quando, oltre allo stesso imputato, saranno ascoltati anche alcuni testimoni – e al successivo 26 settembre, per l'ascolto di ulteriori testimoni.