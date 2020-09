Madre uccisa a mani nude, la confessione shock: "Ho guardato il cadavere per 2 ore"

In carcere la confessione shock del figlio omicida: il 25enne Vincenzo Capano, interrogato dal Giudice per le indagini preliminari, avrebbe riferito di aver strangolato la madre, Francesca Mesiano, e poi di averla lasciata a terra (e guardata) per più di due ore, quando era la morta. Ma prima di sera confesserà quanto accaduto ai carabinieri, ammettendo le sue responsabilità.

Il Gip ha convalidato il fermo, inevitabile: il ragazzo è accusato di omicidio volontario, rischia 30 anni di carcere ma anche l'ergastolo. Non si esclude che nelle prossime ore venga disposta una perizia psichiatrica, così da accertare la capacità di intendere e di volere di Capano.

L'omicidio dopo l'ennesima lite in casa

Il ragazzo abitava insieme alla madre in un appartamento di Breno, in una palazzina in centro non lontano dal municipio. E' qui che si è consumata la tragedia: l'omicidio sarebbe il tragico epilogo dell'ennesima lite scoppiata tra i due in casa. Un disagio familiare che si sarebbe trascinato per lungo tempo, sia per problemi economici che per i problemi psichici di cui soffriva la donna.

Problemi economici e disagio familiare

La donna, 52 anni, non lavorava: pare che ogni giorno vagasse per il paese in cerca di elemosina. Da tempo era stata abbandonata dal marito, che l'aveva lasciata sola con i figli: il più grande, Vincenzo, da mesi era disoccupato, ma continuava ad essere l'amministratore di sostegno della madre.

La famiglia era nota e seguita dai Servizi sociali: Francesca Mesiano aveva anche una figlia, sorella minore di Vincenzo, attualmente assistita in una comunità per ragazze madri. I funerali di Francesca Mesiano saranno celebrati martedì pomeriggio, dalle 15.30 nel duomo di Breno.