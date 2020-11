Viktoriia uccisa a coltellate, il delitto potrebbe essere stato premeditato

La fossa dove ha calato il corpo senza vita di Viktoriia Vovkotrub era stata preparata in vista dell'omicidio? Lo scavo della fosse è stato fatto in autonomia da Berisa Kadrus, o ha avuto l'aiuto di qualcuno? In sostanza, l'omicidio della 42enne è stato premeditato, oppure frutto di un eccesso d'ira? Sono tante le domande che aleggiano nella vicenda della triste morte di Viktoriia, uccisa e sepolta dall'ex convivente 60enne.

A distanza di due giorni dal ritrovamento del cadavere, avvenuto su segnalazione dello stesso omicida, che però non ha voluto rilasciare altre confessioni oltre al luogo di sepoltura, gli inquirenti sono a lavoro per definire diversi dettagli della vicenda. Stando ad alcune ricostruzioni pubblicate sulla stampa, i due ex conviventi si sarebbero visti mercoledì scorso in un chiosco - frequentato da immigrati dell'Est - di via dei Mille. Una volta lasciato il locale, stando ai dati delle celle telefoniche sarebbero tornati nell'abitazione di Berisa Kadrus, dove sarebbe avvenuto l'omicidio. Tra i motivi della lite, potrebbe esserci l'intenzione della donna - che stava frequentando un nuovo compagno - di non tornare a fare coppia con l'ex convivente.

Uno degli elementi da chiarire, è se Berisa Kadrus avesse preparato in anticipo la fossa profonda un metro dove poi ha sepolto Viktoriia - e in questo caso si tratterebbe di omicidio premeditato - o se l'ha scavata solo dopo avere ucciso la donna, senza che nessuno lo vedesse. Nei pressi della bocciofila abbandonata l'uomo si recava spesso, utilizzando gli spazi come deposito per il materiale che ritirava dalle cantine che svuotava per racimolare qualche euro. L'uomo, come riportato dal quotidiano bresciaoggi, per tirare avanti percepiva anche il reddito di cittadinanza.

Alcune delle domande che si pongono gli inquirenti potrebbero trovare riposta dall'autopsia, in programma a inizio settimana. Stando alle prime indiscrezioni, la donna dopo essere stata tramortita, dovrebbe essere stata uccisa a coltellate.