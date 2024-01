Omicidio della Vigilia, si va verso la svolta: sbloccato il cellulare

Si continua a indagare sull'omicidio di Ranjit Singh, il 51enne di origini indiane trovato senza vita in Via Milano la sera della vigilia di Natale: secondo quanto riferito dai carabinieri, sul corpo sono state riscontrate “ferite da taglio idonee a cagionare la morte e, verosimilmente, inferte da ignoti nel corso di un'azione violenta”.

Le indagini

Le indagini, coordinate dalla pm Carlotta Bernardi, potrebbero ora arrivare a un punto di svolta: lo smartphone della vittima, trovato in gran parte distrutto a poca distanza dal cadavere, è stato affidato ai Ris di Roma (Reparto investigazioni scientifiche) che a quanto pare l'avrebbero sbloccato e ne starebbero già “esplorando” il contenuto.

Chissà se in quel telefono, come immaginano gli inquirenti, non ci siano indizi decisivi per ricostruire le ultime ore di vita del povero Singh. L'uomo a quanto pare si sarebbe incontrato con qualcuno, per motivi ancora da chiarire, all'altezza del civico 81 di Via Milano. Un appuntamento fissato da tempo o un incontro casuale? Un agguato premeditato o un'altra situazione finita in tragedia? Le risposte arriveranno.