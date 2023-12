Terribile omicidio della Vigilia di Natale: chi era la vittima

È Ranjit Singh, 51enne di origini indiane, la vittima del terribile omicidio della Vigilia, consumatosi in un parcheggio di via Milano a Brescia, nei pressi del parco Benson. L'uomo è morto dopo essere stato raggiunto da alcuni fendenti da arma da taglio, pare all'altezza dell'addome e dello sterno. Ranjit Singh risultava residente a Brescia fino al 2018, ma, da lì in poi, sono poche le notizie che si hanno di lui. Pare che al momento dell'uccisione fosse disoccupato.

L'assassino (o gli assassini) è tuttora in fuga e le indagini sembrano complesse, i carabinieri stanno interrogando diverse persone – tanti residenti in zona – e vagliando le riprese delle telecamere di sorveglianza.



Un agguato pianificato? Sembra che il 51enne sia stato avvicinato da un'auto di colore scuro, da cui sarebbero usciti due uomini, che, dopo averlo aggredito, sarebbero risaliti sul veicolo poi fuggito a tutta velocità in direzione della tangenziale. Quando il corpo di Ranjit Singh è stato trovato, in un bagno di sangue, per lui era già troppo tardi.