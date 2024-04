Tagli alla gola e alle vene, poi si toglie la vita: la ragazza uccisa perché incinta?

Omicidio-suicidio di Lonato, uccisa perché incinta: è la tremenda ipotesi che ha preso piede nelle ultime ore. Questo perché nella borsetta di Shaui Li – la giovane donna cinese, 45 anni, trovata morta in casa alla Madonna della Scoperta insieme al fidanzato Cristian Catalano, 49 anni – sarebbero state trovate delle ecografie fetali, per ora senza la verifica di un referto, che rimanderebbero dunque ad accertamenti per un'eventuale gravidanza. È una pista su cui stanno indagando i carabinieri – al lavoro uomini e mezzi dei carabinieri della compagnia di Desenzano e della stazione di Lonato – con il coordinamento del pm Alessio Bernardi, titolare dell'inchiesta (aperto un fascicolo per omicidio).

L'omicidio-suicidio di Pasquetta

Il dramma si sarebbe consumato la notte di Pasquetta (tra lunedì e martedì) nell'appartamento dove Catalano da pochi mesi viveva in affitto. Classe 1974, avrebbe compiuto 50 anni tra un paio di settimane: dopo aver vissuto a lungo in Brasile, dove aveva una moglie e una figlia piccola, da circa un anno e mezzo era tornato in Italia. Lavorava per l'azienda Andreis Segnaletica di Padenghe, nella sua auto (un'Alfa 146 del 1997: è parcheggiata appena fuori dalla casa ancora sotto sequestro) c'era ancora la sua divisa d'ordinanza (la tuta arancione per chi lavora sulle strade). Catalano aveva appena chiesto una decina di giorni di ferie, sarebbe tornato al lavoro la prossima settimana. Shau Li, classe 1979, pare fosse in Italia da un anno (arrivata dalla Cina) e lavorasse in un centro massaggi, circostanza però non confermata dalla famiglia: abitava a Rivoltella.

Entrambi morti dissanguati

Seguendo la pista dell'omicidio-suicidio, Catalano avrebbe prima ucciso la compagna, tagliandole pure le vene per simularne il suicidio: in seguito, si sarebbe auto-inferto ferite al collo e alle sue stesse vene, morendo dissanguato ad almeno un'ora di distanza dalla morte di Shau Li. A dare l'allarme i parenti della donna, preoccupati perché non la sentivano ormai da domenica sera: si sono precipitati a Lonato, hanno chiesto aiuto ai proprietari di casa, hanno visto il sangue sulla porta finestra, sono stati chiamati i carabinieri.

Le salme di Catalano e Li sono già state sottoposte ad autopsia, eseguite lunedì dal dottor Andrea Verzeletti (direttore dell'unità operativa di Medicina legale) e dalla dottoressa Sofia Bodini. Gli esami autoptici avrebbero rilevato le ferite da arma da taglio e la morte per dissanguamento. Si attendono ora gli esiti degli esami tossicologici. Shau Li avrebbe sentito la famiglia per l'ultima volta la sera di Pasqua: Catalano sarebbe stato visto dai vicini di casa verso mezzogiorno di lunedì. Poi il buio, e la tragedia.