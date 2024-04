Tre donne uccise, tre morti per suicidio: quelle tenebre sul paese

La tragedia di Pasquetta della Madonna della Scoperta non è il primo omicidio-suicidio che sconvolge il paese di Lonato del Garda. Gli archivi della cronaca nera raccontano infatti di altri due episodi, avvenuti nel 2010 e nel 2015: in tutti e tre i casi, come per quanto avvenuto in questi giorni, si sarebbe trattato di uomini che prima hanno compiuto un femminicidio e poi si sono tolti la vita.

I precedenti

Sfogliando i tenebrosi ricordi torna alla memoria quanto accaduto nel settembre del 2010. Un dramma terribile: nelle campagne di Esenta il 44enne Alberto Fogari, residente a Bione, uccise la figlia Nicol (di appena 3 anni) a fucilate, fece lo stesso con il cane e poi si sparò un colpo. Furono trovati, ormai senza vita, dal proprietario dei terreni dove si consumò la tragedia.

Il secondo episodio è del settembre di cinque anni dopo, era il 2015: Luigi Cuel, 41 anni di Calcinato, uccise a mani nude l'ex fidanzata Cezara Musteata, appena 18enne (frequentava l'istituto Bazoli-Polo di Desenzano). Tutto successe nell'ex maneggio La Pampa di Sedena: la giovane venne soffocata con delle fascette, poi Cuel decise di impiccarsi ad un albero. Ora un nuovo sanguinoso capitolo.