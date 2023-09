Madre massacrata a mani nude: "Il figlio è disperato, non se lo spiega"

"Non riesce a spiegarsi come sia potuto accadere. È disperato". Così l'avvocato difensore di Ruben Andreoli, il 45enne di Sirmione accusato dell'omicidio della madre Nerina Fontana, 72 anni. Col passare dei giorni e delle ore, Andreoli sta lentamente uscendo dallo shock iniziale, seguito alla terrificante reazione che lo ha portato a massacrare a mani nude la madre, fino ad ucciderla.



Nella giornata di ieri, intanto, è stata effettuata l'autopsia alla presenza di un consulente nominato dalla difesa: gli accertamenti hanno confermato la brutalità delle violenze inferte alla povera donna. Ora bisognerà aspettare 60 giorni per la relazione finale del medico legale, che sta seguendo il caso su incarico della procura di Brescia.

Il brutale omicidio

Nerina Fontana è stata uccisa a mani nude dal figlio venerdì 15 settembre, al termine di una furibonda lite: all'origine del litigio – forse l'ennesimo di questi ultimi tempi – ci sarebbero stati screzi e ruggini relativi alla volontà del figlio di lasciare l'Italia e il lavoro e trasferirsi in Ucraina con la moglie, S.P. le iniziali di quest'ultima.



Tutti e tre abitavano insieme in un grande appartamento al primo piano di una palazzina al civico 16 di Via XXIV Maggio a Colombare di Sirmione, quartiere Todeschino. Venerdì scorso i vicini di casa hanno allertato il 112 dopo aver assistito alla brutale scena che diventerà poi un omicidio: la donna aggredita e picchiata dal figlio, esanime a terra sul balcone, in un bagno di sangue. Soccorsa e trasferita d'urgenza in Poliambulanza, qui è spirata solo poche ore più tardi.

Il figlio è stato subito arrestato, con l'accusa di omicidio: le indagini sono affidate ai carabinieri di Sirmione e Desenzano e coordinate dal pm Ettore Tisato. Non risulta coinvolta nella vicenda la moglie di Andreoli, unico accusato per l'omicidio della madre: si cerca ora di ricostruite nei minimi dettagli anche la tragica morte di Nerina Fontana, per completare il quadro accusatorio. Anche a questo servirà l'autopsia.