Donna trovata morta in casa: il figlio l'aveva salutata mezz'ora prima

Come ogni mattina gli sguardi di mamma e figlio si erano incrociati alla finestra: lui si stava preparando per andare al lavoro, lei – Santina Delai, vittima dell'omicidio di Puegnago del 7 febbraio – era invece impegnata nella routine quotidiana delle pulizie di casa (l'aveva fatto per una vita intera nelle case d'altri, ora si dedicava alla sua). Un saluto sommesso e silenzioso, una cosa da tutti i giorni: mai nessuno avrebbe pensato potesse essere l'ultimo. Da lì a pochi minuti, infatti, la povera Santina è stata uccisa: forse strangolata – intorno al collo aveva uno straccio – e comunque trovata senza vita nella sua abitazione al civico 46 di Via Panoramica.

Una rapina finita male?

L'ipotesi più accreditata è quella della rapina finita male, ma gli inquirenti come è ovvio non escludono nessuna pista. Le indagini, coordinate dalla pm Ines Bellesi, sono affidate ai carabinieri di Salò con il prezioso supporto della Sis, la Sezione investigazioni scientifica che in casa e sul balcone avrebbe già raccolto numerosi elementi utili alle indagini. Le testimonianze dei familiari riferiscono di come sarebbe stata la nuora, a sua volta allertata dal figlio (preoccupato perché la mamma non rispondeva al telefono), a trovare la donna ormai a terra, priva di sensi. Inizialmente si era pensato a un malore, poi visto il caos in casa – cassetti ribaltati e altro – è emersa l'opzione della rapina.

Tutto da confermare, e dimostrare: la salma intanto è stata ricomposta e già trasferita al Civile, dove sarà sottoposta ad autopsia. L'abitazione rimane sotto sequestro: i nastri dei carabinieri che sbarrano l'accesso, i militari appostati sull'ingresso. In paese regnano stupore e dolore per quanto accaduto: Santina Delai, oltre al figlio, lascia i fratelli, le sorelle e i nipoti. Una famiglia molto conosciuta a Puegnago e non solo: per molti anni il marito Giuseppe Pedrotti, scomparso da tempo, era stato presidente della locale sezione dei Fanti.