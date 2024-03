Ucciso a coltellate: 6 arresti per omicidio, il mandante è un imprenditore

Sono stati arrestati i cinque uomini che la Vigilia di Natale uccisero a coltellate Ranjit Singh, 51enne di origini indiane. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Brescia hanno raggiunto e fermato anche il mandante del brutale omicidio, avvenuto in un parcheggio di via Milano a Brescia, nei pressi del parco Benson: si tratta di un 48enne imprenditore edile di nazionalità indiana.

In tutto sono quindi sei gli uomini - tutti di nazionalità indiana, regolari su territorio nazionale e residenti nel Bresciano - raggiunti, nelle scorse ore, da un decreto di fermo di indiziato di delitto al termine dell’inchiesta coordinata dal pubblico ministero Carlotta Bernardini.

Ucciso a coltellate nel parcheggio

Il brutale omicidio la sera del 24 dicembre 2023: il 51enne era stato avvicinato da un'auto di colore scuro, dalla quale erano usciti i 5 uomini. La vittima era poi stata raggiunta da numerose coltellate: trovato in un bagno di sangue da alcuni passanti, per lui non c’era stato più nulla da fare. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, i presunti killer erano fuggiti all’estero subito dopo l’efferato assassinio, proprio per evitare di finire nel mirino degli investigatori, salvo poi fare ritorno in Italia.

Il movente

Un agguato pianificato e orchestrato, stando sempre alla ricostruzione della procura, dal 48enne imprenditore edile che riteneva Ranjit Singh responsabile dell’incendio doloso di tre automezzi, di proprietà della sua azienda, avvenuto il 17 dicembre. Tra la vittima e il mandante dell’omicidio pare ci fossero forti dissidi di natura lavorativa ed economica.